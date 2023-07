Du 30 juillet au 3 août 2023, retrouvez la deuxième édition du Festival Accolades eaux plurielles

Après avoir accueilli 600 visiteurs pour sa première édition en 2022 et fort de son succès, le F estival Accolades eaux plurielles revient du 30 juillet au 3 août 2023**, au *Lieu-Daguet à Vouilly (Calvados) et au haras du Vieux-Château aux Veys (Manche). Comme l'an dernier, les organisateurs, dont Mikel Tauval, souhaitent faire se rencontrer les arts et les publics : au total, vingt-cinq animations seront proposées.

Durant cinq jours, le public sera invité à assister à douze spectacles de théâtre, musique, contes et chants et à plusieurs expositions de peinture et de sculpture.

Les Accolades débuteront par une nouveauté : une déambulation festive et artistique , à pied et en voiture à cheval, sur la route reliant Les Veys à Isigny, le dimanche 30 juillet 2023. Cette promenade dominicale matinale, accompagnée par la compagnie de théâtre Akama et la chanteuse folk Rivkah, est ouverte à tous et sera suivie d'un buffet.

Enfin, pour cette édition 2023, le Parc naturel du Cotentin et du Bessin s'associe au festival pour l'inscrire dans le paysage culturel et mettre en valeur le patrimoine naturel, historique et architectural de la Baie des Veys et des marais avec une exposition.

Le récital inaugural de Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, accompagnée par Jacques Dor, lors de l'édition 2022

**INFOS PRATIQUES : DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 2023 théâtre • concerts • expositions

au Haras du vieux château • Tarifs 10 € / 8 € (gratuit - 12 ans) - A noter : DÉAMBULATION ET BUFFET GRATUITS LE 30 JUILLET

**Exposition « Territoires naturels des marais » avec le Parc Naturel du Cotentin et du Bessin au lieu Daguet • entrée libre

Besoin de plus d'informations ? Vous pouvez consulter le site https://www.festivalaep.com/ , envoyer un mail à accoladeseauxplurielles@gmail.com ou composer le 07 81 60 70 31