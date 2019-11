Du 30 Novembre au 4 Janvier : 10 ans de cirque de Noël à Luynes

Luynes, Indre-et-Loire, France

En famille pour les familles

C'est une première! Pour ce dixième anniversaire, ce sont trois générations de Georget qui se produiront sur la piste du Cirque de Noël, à Luynes. Car c'est bien du cirque Georget qu'il s'agit. Chaque année, il transforme le Parc des Varennes en un véritable village de Noël pour des moments de magie lors desquel même le Père-Noël fait le show.

Pendant 2H, les enfants et petits-enfants de Joël et Hélène Georget (fondateurs en 1982 de ce cirque familial) proposeront, en compagnie de tous leurs artistes, "Célébration". Sur la piste, pas d'animaux mais des talents. Beaucoup de talents: jongleurs, clowns, trapézistes, équilibristes ou encore acrobates donnent à voir un spectacle féérique à mi-chemin entre danse, musique et arts de la piste.

Le cirque Georget, une grande famille - Cirque Georget

Un spectacle généreux

Cette année encore, les spectateurs ne seront pas déçus par la richesse des numéros proposés. Et ils auront même l'occasion de contribuer aux actions de 2 associations. Deux séances sont en effet programmées au profit d'associations caritatives:

- la première, vendredi 20 décembre à 19H pour l'association "Magie à l'hôpital"

- La seconde, mardi 24 décembre à 14H30 pour l'association "Un pas pour l'avenir"

Lors de chacune de ces séances un Euro sera reversé à l'association bénéficiaire pour chaque place vendue.

Le Père-Noël, invité d'honneur du spectacle - Cirque Georget

Durée du spectacle: 2H avec entracte. Le spectacle est gratuit pour les enfants de moins de trois ans (sur justificatif). Nouveauté de cette année une formule "Carré Or" vous est proposée afin de vivre le spectacle au plus près des artistes et de bénéficier d'un accueil personnalisé et un accès privé dans le hall avant le spectacle.

Retrouvez les différentes formules et le programme des séances, sur le site internet du Cirque Georget. La billetterie en ligne est déjà ouverte. Elle se fait également à la caisse du cirque à partir du 26 novembre. Il est conseillé de réserver pour éviter une attente trop longue.

Un spectacle toujours très applaudi - Cirque Georget

Et puis... Chuuut! On ne vous a rien dit mais si vous écoutez attentivement France Bleu Touraine, il se pourrait bien que le Père-Noël vous fasse un cadeau avant l'heure... Pourquoi pas un cadeau qui vous amène à vous installer dans les gradins du chapiteau, allez savoir?.. ;-)