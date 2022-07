Du panache pour les retrouvailles avec les fêtes d’Orthez du 22 au 25 juillet

Du vendredi 22 au lundi 25 juillet ce sont vos retrouvailles avec les fêtes d’Orthez après deux ans d’absence. L’envie est d’autant plus forte de partager des moments forts et amusants. Enfants, familles, festayres, aficionados, amoureux de musique. Tout est prévu.

Pour les enfants, pour les plus grands, pour les festayres ou pour les amateurs de corrida ou encore de bonne musique, vous n'aurez que l’embarras du choix dans la programmation. 4 jours de fête vont résonner au cœur d’Orthez. Des fêtes populaires qui se déroulent du vendredi 22 au Lundi 25 juillet. Que retenir du programme ? Par exemple la cérémonie d’ouverture le vendredi à 21h sur le parvis de l’église suivi du concert « The Super Soul Brothers ». Un combo énergique qui est un incroyable feu d’artifice sur scène. A la façon des « Blues Brothers » Une Deep Soul entrainante. Samedi 23 juillet est une journée Hestiv’oc avec les chants polyphoniques de Paz Aban en ville toute la journée. Puis à 16h, le conte musical tout terrain « Quicòm que Truca » au village des enfants au Parc Gascoin et le soir place au reggae-raga de Mauresca Fracàs Dub sur le parvis de l’église. Le samedi, c’est aussi les associations sportives qui s’emparent des fêtes d’Orthez avec concours de pêche, initiation aux cultures taurines ou encore la course cycliste des fêtes.

Les fêtes d’Orthez mettent l’accent sur la culture taurine le dimanche pour ses 50 ans de corrida

Dimanche 24 juillet, la journée taurine vous attend aux fêtes d’Orthez. On fête 50 ans de corrida à Orthez cette année aux arènes du Pesqué. Pour l’occasion ont été invités 3 des plus prestigieux élevages dans le cadre de son traditionnel dimanche « a los toros ». A 11h, la novillada avec la ganaderia Miura un élevage de légende tant par son ancienneté que par l’histoire de ses « toros ». Les novilleros sont Juan Carlos Caballo, Solal Calmé. A 13h repas avec le menu féria. Place à la corrida à 18H avec les toreros Octavio Chacon, Sergio Flores et Francisco Montero. La journée de dimanche se clôturera avec le feu d’artifice depuis le château Moncade monument emblématique de la cité de Fébus. Et la dernière journée de ces fêtes, le lundi vous convie à Aquaféria à la pisicine pour un parcours ludique et des jeux collectifs dans l’eau. La course landaise se tiendra à 21h aux arènes du Pesqué et le bal de clôture à 21h sur le parvis de l’église au son de la salsa de Melting Pot.