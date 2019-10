Edgar Zeidler sur les pas de Tagore

Cycle de conférences, exposition, lectures, autour de Rabindranath Tagore (7 mai 1861- 8 août 1941), le premier non occidental, premier asiatique et premier indien à recevoir le Prix Nobel de Littérature en 1913.

Mulhouse, France

Une exposition itinérante bilingue « Sur les pas de Tagore » la plus importante à ce jour en Europe, retraçant sa vie et ses œuvres, se tiendra au Temple Saint Etienne à Mulhouse du 10 au 20 octobre 2019 de 13h à 19h.

A cette occasion, un lancement officiel en première Mondiale de l’ouvrage bilingue « Gitanjali » de Rabindranath Tagore traduite par Edgar ZEIDLER, président de l’Association AGATe (Académie pour une Graphie Alsacienne Transfrontalière) en langue alsacienne « LOBLIADER » avec une nouvelle traduction française « Chants de Louanges» jamais faite à ce jour en France.

L’ouvrage est accompagné d’un CD Audio d’une sélection des poèmes lus en alsacien par l’auteur. Les deux traductions sont une première mondiale en une édition bilingue.

Par cette démarche et dans l’esprit de Rabindranath Tagore, nous avons également voulu œuvrer pour la défense de la langue et la culture alsaciennes. Nous voulons par cette nouvelle traduction (bilingue) exclusive et en 1ère mondiale apporter une meilleure connaissance de Rabindranath Tagore l’homme, sa pensée et ses œuvres au public alsacien.

L’ouvrage bilingue s’adresse à tous publics de tous âges (sans limitation), de toutes les cultures et civilisations. L’inauguration en première mondiale est prévue le jeudi 10 Octobre à 19h au Temple St Etienne à Mulhouse.

Elle est accompagnée des diverses manifestations: (visites guidées, scolaires, universités, conférences –débats, projections, lectures, soirées poétiques, concerts)…

Détails du programme : www.agate-orthal.fr