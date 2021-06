Les animaux du domaine, les jardins, l'histoire du Chateau de la Bourbansais, et les émotions des visiteurs sont à retrouver dans ce replay.

Arnaud Dazor nous livre ici quelques secrets sur les girafes, et on rencontre aussi Jérôme Veillon, responsable des jardins, Ronan Vaugrenard, responsable de la volerie et bien sûr Olivier de Lorgeril, le maître des lieux !