En Auvergne, j'ai testé pour vous : la réalité virtuelle chez Virtual Room à Clermont-Ferrand

La VR ou Réalité Virtuelle chez Virtual Room Clermont-Ferrand

Voyagez à travers le temps et l’espace avec votre équipe ! Enfilez des casques de réalité virtuelle et venez tenter de sauver le monde dans l’une des deux missions

réalité virtuelle collaborative, vous jouez en équipe de 2 à 4 joueurs

mission à résoudre dans un temps imparti

2 missions dans un univers futuriste

1 mission type zombie

durée : 40 à 50 minutes

dès 10 ans

Yann teste la réalité virtuelle chez Virtual Room - explications de Quentin de Virtual Room

Yann Méraki teste la réalité virtuelle chez Virtual Room Clermont-Ferrand Copier

L'avis de Yann

J’ai adoré partir en mission et sauver le monde! La réalité virtuelle est très troublante, par exemple vous tenez une manette dans chaque main, mais vous voyez des gants et votre cerveau vous fait oublier que vous tenez des manettes.. C’est très impressionnant et le scénario vous plonge dans un décor absolument fantastique qui vous immerge dans l’histoire. A tel point que je me suis excusé de bousculer mon amie qui en fait n’était pas dans la même pièce que moi!

Bref! Allez y! Venez chez Virtual Room Clermont découvrir le futur du cinéma participatif!

Testez vous aussi la réalité virtuelle chez Virtual Room Clermont-Ferrand - @Virtual Room

Sensass chez Virtual Room Clermont-Ferrand

Évadez-vous pendant deux heures, dans le parcours sensoriel, activité qui met à contribution les sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. Récoltez un maximum d’amulettes, qui seront converties à la fin de la partie en dons pour une association

parcours sensoriel par équipe de 4 à 10 joueurs.

certains ateliers sont dans le noir complet

activité ludique et en même temps on fait une bonne action

Découverte de Sensas en compagnie de Quentin de Virtual Room Clermont-Ferrand

Sensas chez Virtual Room, explications Copier

L'avis de Yann

Je n’ai pas pu tester Sensas car il faut être 4 pour pouvoir participer. Mais je tenais à vous faire découvrir cette activité, qui réunit à la fois les défis façon Fort Boyard, et le geste de collecte de fond pour une association. Le tout en plus d’être sensibilisé aux handicaps en s’amusant!

Sensas: activité qui met à contribution les sens : la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et le goût. - @Facebook Sensas Clermont-Ferrand

Infos pratiques

9 rue Élisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand - 04 73 92 19 50

Pour vous renseigner, réserver votre partie, faire une bonne action en vous amusant, ou carrément venir sauver le monde, consultez le site de Virtual Room

Suivez l'actu de Virtual Room Clermont-Ferrand sur Facebook

Suivez l'actu de Sensas Clermont-Ferrand sur Facebook

Participez à Sensas et faîtes une bonne action! © Radio France - Yann Méraki

En Auvergne, j'ai testé pour vous, avec Yann Méraki le samedi de 10h à 11h sur France Bleu Pays d'Auvergne