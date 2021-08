En Auvergne, j'ai testé pour vous : Le Game Challenge d’Adventure Center à Clermont-Ferrand

Adventure Center

2 escape game inédits: 1 scénario frisson soft ou non, et 1 scénario futuriste réalisé par des décorateurs de cinéma.

le Game Challenge: concept inédit regroupant adresse, réflexion et coordination physique.

Test du Game Challenge et explications d'Axel, co-fondateur des salles d'Aventure Center Clermont-Ferrand

Yann Méraki teste le game challenge d'Aventure Center Copier

L'avis de Yann

J’ai passé un excellent moment chez Adventure Center. J’ai adoré, jouer les héros de fort boyard, de ninja warrior ou encore de koh Lanta.. On se prend vraiment au jeu de refaire les salles dans lesquelles on a moins préformé, et on aime à rejouer les scènes de nos émissions d’aventures préférées. 23 salles dont 13 accessibles aux personnes à mobilités réduites.

Que vous veniez en famille ou entre amis, soyez sûrs de partager une expérience de bonne humeur entre rires et encouragements! Le Game Challenge on valide !

Infos pratiques

6 Avenue Leonard de Vinci 63000 Clermont-Ferrand - 04 73 39 19 02

A vous de tenter l'Aventure - @Adventure Center

