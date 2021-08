En Auvergne, j'ai testé pour vous : Terre de Géants au Puy en Velay

Direction le Puy en Velay, Yann Méraki a embarqué aux côté d'Alice à bord d’un aéronef pour venir en aide au géant des lieux Alec, gardien des légendes et secrets de la Haute-Loire...

La Chapelle numérique Saint-Alexis

Édifiée à partir de 1752, la chapelle a été complètement désaffectée en 1995. Propriété du Département, elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.

Terre de Géants : le spectacle

Aux côtés d’Alice, les visiteurs sont invités à venir en aide à Alec le géant, gardien des légendes et des secrets du département. Ils embarqueront à bord d’un aéronef qui les fera décoller pour une expérience immersive et ludique.

Spectacle inédit en Auvergne, interactif et immersif pour tout public. Show de 30 minutes avec de nombreux effets spéciaux issus des dernières technologies numériques.

Un moyen ludique pour découvrir tous les secrets de la Haute-Loire....

Embarquez pour Terre des Géants avec Alice et Alec - @Site Terre de Géants

La bibliothèque des secrets

Animations diverses : films immersifs, murs d’images, jeux interactifs, télescopes et bien d’autres surprises. Transportés dans de multiples univers, la bibliothèque des secrets vous permet de découvrir toutes les richesses et les légendes de la Haute-Loire .

Explications avec Magali de Cap tourisme 43 et impressions de Yann Méraki

L'avis de Yann

J'ai adoré! On retrouve cette immersion avec le géant Alec, avec Alice qui nous guide et on se laisse embarquer dans l'histoire. Je ne peux pas révéler les secrets, il faudra venir pour le vivre!

Vraiment, venez vivre cette expérience unique et fantastique qui nous plonge au cœur des secrets et les charmes de la Haute-Loire.

Infos pratiques

La Chapelle Saint-Alexis 1 Rue Grasmanent au Puy-en-Velay à 100 m de la cathédrale - 04 12 04 43 43

Spectacle conseillé à partir de 6 ans

Embarquement toutes les 45 minutes

Juillet -Août : 12 séances de 9h45 à 18h45 (dernier embarquement)

Septembre - Octobre - Novembre : 10 séances de 9h45 à 17h15 (dernier embarquement)

Pour en savoir plus, consultez le site du spectacle Terre de Géants

terre de Géants, la nouvelle aventure ludique et interactive au Puy en Velay - @Site Terre des Géants

