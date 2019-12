En direct du marché de Noël de Mulhouse

Mulhouse, France

Entrez dans la magie de Noël de Mulhouse !

Mulhouse est la seule ville en France à créer chaque année un nouveau tissu de Noël. Une étoffe qui habille les chalets et tout l’environnement de la place de la Réunion. Cette année, le marché de Noël s’articule en fonction des fêtes du calendrier : les animations font la part belle aux Saints et Saintes de la nativité, avec un programme dense. Le marché de Noël de Mulhouse, c’est une ambiance unique, chaleureuse et festive ! Venez réveiller vos papilles aux saveurs alsaciennes (pain d’épices, miel, foie gras) et autres produits typiques de nos régions et du monde entier. Chinez et découvrez aussi les pépites de l’artisanat, parfaits pour un cadeau original : jouets en bois, poterie et textiles d’Alsace, santons du sud de la France, artisanat du monde…

En direct de Noël à Mulhouse ce 11 décembre 2019

Thierry Kallo vous fait découvrir les lieux, rendez-vous et animations à ne pas rater avec ses invités, dans son émission "Ça vaut le détour", ce mercredi 11 décembre 2019, en direct du Tea Room Hug, rue du Sauvage à Mulhouse, de 16h à 19h.

Le marché de Noël est ouvert tous les jours du dimanche au jeudi de 10h à 20h. Les vendredis et samedis de 10h à 21h.

Toutes les infos pratiques à retrouver sur le site internet Noël à Mulhouse.