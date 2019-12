EN DIRECT - Emission spéciale au théâtre Baal Novo à Offenburg

Strasbourg, France

Jonathan Wahl et Pierre Nuss sont au coeur de la toute nouvelle salle de spectacle inaugurée le 28 septembre dernier à Offenburg, côté Allemand, tout près de Strasbourg. Le BAAL (pour Baden Alsace) novo Eurodistrict Theater se veut un lieu de croisements européen et rhénan, intergénérationnel et multi-culturel.

Suivez les émissions en direct vidéo dès 6h30 ce 13 décembre

Le programme de nos invités

A 7h10 Jürgen Grossmann, architecte et investisseur, patron du Grossmann Group

A 9h05 Guido Schumacher, directeur du Theater Eurodistrict Baden Alsace et l’intendant du théâtre, Edzard Schoppmann présentent ce tout nouveau lieu culturel Français, Allemand et surtout Rhénan

A 9h30 Jochen Fischer, maire de Neuried, pour parler du Ried cadre naturel du bâtiment et du Wildnispfad

A 10h05 Mr ou Mme Armbruster pour parler du restaurant, Du Laedle, et donner une recette

A 10h45 Meicui Xie du restaurant Japonais Miko Sushi Grill

De 11h à midi, Rhin un Nuss. Pierre Nuss reçoit des invités autour de la pièce de théâtre franco-allemande «Emmas Gluck».

Diana Zöller, Metteur en scène

Stéphanie Félix, Emma, comédienne

Luc Fontaine, comédien

Guido Schumacher, comédien / directeur