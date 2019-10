En vert et contre tout à Mulhouse

Mulhouse, France

EN VERT ET CONTRE TOUT : HISTOIRE EN IMAGES DES LUTTES ÉCOLOGISTES DANS LA RÉGION DU RHIN SUPÉRIEUR

Le 8 octobre 2019

De 14h00 à 22h00

Tables-rondes et projections-débats autour d’images amateurs inédites

Le débat autour de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), récurrent depuis une décennie, fait écho de manière frappante à celui qui a accompagné sa mise en service en 1978. Pan majeur d’une stratégie énergétique commune aux trois États qui bordent le fleuve, la décision prise à la fin des années 1960 a d’emblée suscité une mobilisation à la fois locale et transnationale. Les caméras des télévisions française, allemande et suisse ont capté les initiatives des militants pour informer et souvent contre-argumenter. Les images amateurs tournées par ces derniers transmettent plus précisément les dynamiques internes et les défis propres à ce mouvement multiforme qui a dû s’inventer au fur et à mesure. Les tables-rondes et la projection-débat se donnent pour objectif de restituer en images ce conflit autour de l’environnement et la santé, et de discuter l’apport des sources audiovisuelles à notre compréhension de cette politisation de terrain.

14h - 18h : TABLES-RONDES

👉 14h : « Introduction : une histoire de l’industrialisation de la vallée du Rhin supérieur à l’écran, 1950-1990 » (actualités filmées, films institutionnels et amateur)

Intervenants : Christian BONAH, Professeur d’Histoire des sciences, Laboratoire SAGE / ERC BodyCapital et Alexandre SUMPF, Maître de conférences (HDR) en Histoire, Laboratoire ARCHE / Rhinédits

👉 14h30 : « Fessenheim dans ses territoires : regard spatial sur une industrie contestée »

Intervenant : Teva MEYER, géopolitiste, Université de Haute-Alsace

👉 15h15 : « Fessenheim : mémoires plurielles – mémoires croisées »

Intervenante : Florence FRÖHLIG, ethnologue, Université de Södertörn (Suède)

👉 16h15 : « Contestation antinucléaire et activisme expert en France : une dynamique croisée »

Intervenante : Sezin TOPÇU, chargée de recherche au CNRS, Centre d'études des mouvements sociaux, EHESS

👉 17h : « La bataille médiatique sur la centrale nucléaire de Kaiseraugst (près de Bâle) : le rôle du cinéma militant / amateur face aux médias audiovisuels officiels »

Intervenant : Thomas SCHÄRER, Historien du Cinéma / ZHDK - Haute École d’Art de Zurich

Les tables-rondes seront suivies par un apéritif dînatoire.

19h30 - 22h : PROJECTIONS-DÉBAT AUTOUR DES FILMS AMATEURS SUR LES MOUVEMENTS ANTI-NUCLÉAIRE

👉 Extraits du fonds de Solange Fernex (France)

Commentaire : Jean-Jacques RETTIG, militant, Raymond SCHIRMER, irénologue non académique et Jean DE BARRY, scientifique militant

👉 Extraits du film « Nid de guêpe », Medienwerkstatt (Allemagne)

Commentaire : Didi DANQUART, un des réalisateurs et auteurs du film (avec Walter Mossmann et Bertram Rotermund)

👉 « Manifestation anti-nucléaire à Goesgen le 22 juin 1986 » film amateur tourné (et montré) en Super 8 mm (Suisse)

Commentaire : Peter FASNACHT, réalisateur du film, muséologue / archiviste de films à « MEMREG - la mémoire régionale, Bienne » et à Lichtspiel - Cinémathèque de Bern

👉 Extraits du film « Kaiseraugst » de la FilmCooperative Zürich, 16 mm, 1975 (Suisse)

INFORMATIONS PRATIQUES

Auditorium du Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Mulhouse

1 rue de Metz

68100 Mulhouse

Tram 1, 2 et 3 : Arrêt Porte Jeune

Stationnement possible, au parking Centre, sous le Conservatoire

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Réservation conseillée à l.cassarino@unistra.fr / 06 23 12 89 88

Un événement organisé dans le cadre des projets Rhinédits (INTERREG) et BodyCapital (ERC Advanced Grant) / Laboratoires ARCHE (EA 3400) et SAGE (UMR 7363) de l'Université de Strasbourg, en partenariat avec la Hochschule de Offenburg et MIRA – Mémoire des Images Réanimées d’Alsace.

