EN VIDEOS - Balade aux Lumières de Noël de Montbéliard avec France Bleu

Les Lumières de Noël de Montbéliard ont débuté le vendredi 26 novembre et se terminent le 24 décembre. Cette 36e édition signe le retour du marché de Noël, avec ses illuminations, ses 160 chalets , ses personnages légendaires, ses animations et bien sûr son invité d'honneur.

France Bleu en direct des Lumières de Montbéliard !

Toute une ambiance et des animations que vous fait découvrir France Bleu Belfort Montbéliard. Rendez-vous avec vos animateurs préférés du jeudi 8 au dimanche 11 décembre en direct de 16h à 19h. Nous sommes installés dans le hall du Théâtre et notre Père Noël Bleu vous attend avec ses barbapapas bleues, évidemment, et c'est gratuit !

Karinne Ducher, notre gourmande, en a profité pour se faire une omelette chez un producteur du Périgord, région invitée d'honneur de cette édition 2022 des Lumières de Noël.

Alexandra Mehn, qui a gardé son âme d'enfant, a préféré les histoires de la Tante Ari dont vous trouverez le chalet sur le marché de Noël. Une pause conseillée pour vos enfants !

Petite balade pour vous donner envie de venir nous rejoindre !

