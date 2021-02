Entre Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Trelins

A quoi ressemble le paysage économique et associatif entre les communes de Sainte-Agathe-la-Bouteresse et Trelins dans la Loire ? Écoutez pour le savoir...

Avant la révolution de 1789, deux paroisses formaient la commune actuelle de Sainte-Agathe-la-Bouteresse qui garde quelques vestiges d'autrefois dont une église de style gothique forézien et classée monument historique.

L'église de Sainte-Agathe-la-Bouteresse - Yoann Kerpedron

La situation géographique de cette commune lui a permis un développement démographique et industriel dont certaines font aujourd'hui preuve d'originalité et de compétitivité.

Une entreprise presque centenaire

Créée en 1924 et spécialisée dans la production de layette, l'entreprise Marcoux Lafay s'est aujourd'hui tournée vers la fabrication de produits orthopédiques et d'orthèses de contention haute performance conçus en collaboration avec des professionnels de santé.

Arnaud de Belabre nous dévoile les coulisses de l'entreprise Marcoux Lafay Copier

En plus de réalisations uniques et particulièrement prisées, l'entreprise Marcoux Lafay a également été en flux tendu dès le début de la pandémie liée à la Covid en fabriquant des masques, ce qui lui a permis de renouer les liens avec l’industrie du textile dans la Loire.

L'ensemble des machines de l'entreprise Marcoux Lafay à Ste Agathe-la-Bouteresse - Yoann Kerpedron

De la beauté et du bien-être

Idéalement situé sur la Route Départementale desservant la commune de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, le salon de Péroline Vallanssant est un cocon de bien-être pour les personnes cherchant différentes formes de soins : épilations, soins des mains et des pieds, soins du visage, épilations.

Des bienfaits en direct de l'institut de beauté de Péroline Copier

Source d’apaisement pour femmes comme pour hommes, le salon "Un instant avec Péroline" propose également des cartes cadeaux pour faire profiter à tous de son savoir-faire.

"Un instant avec Péroline", un vrai bien-être à la carte - Yoann Kerpedron

Direction Trelins, autre haut-lieu au coeur de la plaine du Forez chargé d'Histoire comme en témoignent ses vestiges tels que l'église, la découverte d'un cimetière du 19ème siècle ainsi ce personnage symbolisant les pertes qu'a connu la commune lors de la Première Guerre Mondiale.

Un monument en hommage aux Poilus originaires de Trelins - Yoann Kerpedron

Parmi les autres trésors de Trelins, ses gestes de solidarité et leurs produits du terroir.

Une star des tables et des vignes locales

Né de la fusion entre la Cave des Vignerons Foréziens, la Cave des Coteaux du Lyonnais et Signé vignerons (Caves de Bully et Quincié), Agamy est l'un des premiers groupes coopératifs viticoles de la région et le premier producteur de cépage gamay en France.

Loïc Cheze nous parle des produits de la vigne du Forez Copier

La cave possède 70 hectares de vignes englobant pas moins de 17 communes pour obtenir des vins rouges ou rosés et des vins blancs chardonnay d'une grande finesse et à consommer avec modération.

L'enseigne de Agamy, anciennement la Cave des Vignerons du Forézien - Yoann Kerpedron

Une maladie mal connue

Créée suite à son diagnostic révélant qu'il était touché par la maladie de Lyme, l'association Les Alliés de Thomas tente d'informer et de récolter les fonds pour trouver un nouveau protocole pour ce jeune homme d'une vingtaine d'années et dont la vie est perturbée par différents affects liés à une maladie qui ne connaît en France aucun traitement et peu d'informations auprès du grand public, contrairement à l'Allemagne et aux Etats-Unis.

Thomas, touché par la maladie de Lyme, témoigne de son difficile quotidien Copier

Pour faire des dons ou encore pour contacter et partager des informations autour de la maladie de Lyme, contactez l’association Les Alliés de Thomas via sa page Facebook.