ENTRETIEN : Le Môme veut être emporté par la foule !

On a discuté avec Le Môme : les amis, les amours, le quotidien l’inspirent. Il est jeudi 10 novembre au Stockfish, la salle du quartier Vauban à Nice.

ⓘ Publicité

Pour écouter, c'est ici ⤵️

loading

Illustration - Le Môme s'est déjà donné sur scène avec succès sur la Côte d'Azur - Head Shorter

Le Môme a déjà sorti deux EP, créé une association d’atelier d’écriture, travaillé en tant que boucher et enseigné au CFA de Carros..., aujourd'hui il est devenu artiste à plein temps et a sorti **un premier album **Bicéphale, qui est de plus en plus écouté sur les plateformes de streaming. Les clips, issus des morceaux sont de plus en plus visionnés.

Au programme :

Quel est le projet Le Môme?

Quelle musique, quelles paroles?

Le mode d'emploi du Môme?

Comment tout a commencé?

L'importance de l'image, des clips?

Le Môme et Nice

Illustration - Le Môme est de plus en plus écouté et applaudi

Prochains concerts :

le jeudi 10 novembre au Stockfish à Nice,

le vendredi 2 décembre au Pré des Arts à Valbonne

🔹 Facebook : Le Môme 🔸 Instagram : @lemomeoff 💽 Album Bicéphale** dispo partout**