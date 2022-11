Envie de sortir ? Le replay des Azuréens du jeudi 10 novembre 2022

Stéphane Bolongaro et Karine et Sébastien du Théâtre l'Alphabet à Nice

Nous avons reçu Sébastien Morena du théâtre de l'Alphabet à Nice qui joue Ils se sont aimés, et Stéphane Bolongaro qui propose un spectacle le 16 novembre à l'Opéra de Nice, avec un casting génial et France Bleu Azur.

Ils se sont aimés : reprise de la pièce écrite avec Muriel Robin à Nice

Après 6 ans de mariage, de joie et de bonheur, Isabelle et Martin, d'un commun accord, comme de nombreux couples, ont enfin décidé... de divorcer ! C'est l'histoire d'Ils se sont aimés, joué avec Pierre Palmade et Michèle Laroque, écrit avec Muriel Robin et repris ici par Sébastien Morena au Théâtre de l'Alphabet de Nice.

Vendredi 11 , samedi 19 et vendredi 25 novembre à 21h.

54 artistes en concert à Nice contre Alzheimer autour d'Elie Semoun à l'Opéra de Nice

Voilà une soirée qui a du chien ! Stéphane Bolongaro, le papa des fameux Totor, a mobilisé autour d'Elie Semoun, une cinquantaine d'artistes qui vont se succéder sur la scène de l'Opéra de Nice mercredi 16 novembre contre Alzheimer et pour la Roya sinistrée.

Une belle opération dont France Bleu Azur est partenaire.