Envie de sortir ? Replay des Azuréens du jeudi 29 septembre 2022

Les Azuréens : Fabrice Donnio, coauteur de la Moustâche, Marco qui joue dedans, Sophie de la Fnac et Sabrina de la comédie de Nice

A la Comédie de Nice

Nous avons eu (très) envie de sortir pour se rendre à la Comédie de Nice qui programme la pièce La Moustâche durant tout le mois d'octobre. Fabrice Donnio, le coauteur de la pièce était avec nous et du coup nous avons même offert une montée de scène (bravo Flore)

Que raconte La Moustâche ?

Le grand jour de Sylvain, il doit faire la connaissance de son futur beau-père, passer un entretien d'embauche capital et prendre de grandes décisions. Mais alors qu'il se prépare, une panne d'électricité l'empêche de se raser complètement et le laisse avec une petite moustache… la moustache d’Hitler.

A la Fnac de Nice

Nous avons aussi discuté avec Sophie de la Fnac de Nice qui propose une rencontre avec Christophe Ono-Dit-Biot qui vient dédicacer (et surtout rencontrer) les Niçois à l'occasion de la sortie de Trouver refuge, son nouveau roman.

L'affiche de l'évènement avec Christophe Ono-Dit-Biot - Fnac

Christophe Ono-Dit-Biot -écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point- vient présenter son septième roman et il a très envie de revenir à Nice qu'il aime beaucoup. Et pourquoi pas aller se baigner après sa dédicace mercredi 5 octobre à 18h.