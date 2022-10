Envie de sortir ? Replay des Azuréens du jeudi 6 octobre 2022

Replay ⤵️

On s'est intéressé aux enfants qui seront bien reçus au Festival de Mouans Sartoux

C'est l'un des gros évènements de ce week-end sur la Côte d'Azur. Mouans-Sartoux est connue et reconnue pour son Festival du Livre qui accueille chaque année plus 50 000 participants, 200 éditeurs et librairies et plus de 400 auteurs. Une section est dédiée particulièrement à la jeunesse . Plus de 40 propositions pour elle.

On en a parlé avec le directeur de la Médiathèque de Mouans Sartoux qui a apporté sa (grande) patte à la programmation.

Il nous a expliqué ce qu'il avait réservé aux enfants (et à leurs parents). Lectures dessinées, avant-première du Petit Nicolas, et surtout des rencontres avec des auteurs jeunesse.

Et on a discuté avec le jury étudiant de la Fête des Théâtres à Nice

C'est là aussi un méga évènement. Dès vendredi 7 octobre et jusqu'au 23 octobre : c'est la Fête des théâtres de Nice. Plusieurs théâtres de Nice vont présenter leurs pièces. Et cette année, il y a compétition ! Avec des jurés qui vont noter, établir le palmarès, remettre des prix...

Dans le jury, on a reçu la voix étudiantes représentées par Naylïs et Anthony, des étudiants de la balle.

20 créations ont été sélectionnées pour être jugées.

