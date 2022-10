Envie de sortir ? Replay des Azuréens du mardi 11 octobre 2022

Aujourd'hui, on a parlé musique avec des concerts organisés la semaine prochaine à Grasse et à Nice.

Bachar Mar-Khalifé mardi 18 octobre

> Au théâtre de Grasse

Avec Amandine du Théâtre de Grasse, on a évoqué Bachar Mar-Khalifé. C'est un chanteur Franco-Libanais qui a déjà cinq album à son actif. C'est un moment qui mixe chant délicat, jazz, électro, musique traditionnelle libanaise et de musique contemporaine, au confluent de l'Orient et de l'Occident.

Marie-Flore vendredi 21 octobre

> Au Stockfish à Nice

Avec Isabelle de Directo Productions qui fait venir la chanteuse au Stockfish à Nice, on s'est dit qu'on était pas Mal Barrés (son premier tube).

On a fait connaissance avec Nade, qui est une chanteuse Azuréenne qui sera la première partie de Marie-Flore ce soir là.

