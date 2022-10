Envie de sortir ? Replay des Azuréens du mardi 4 octobre 2022

Ce jour on peut le dire : Yes we Cannes ! Nous avons sélectionné des choses à faire, à voir et à vivre exclusivement à Cannes.

Le replay est là ⤵️

Les Azuréens qui donnent envie de sortir mardi 4 octobre 2022

On a présenté la Ligue d'improvisation Cannoise

Des cours pour les adultes, les ados. Et des présentations. 4 types de spectacles : Wikiligues, match d'impro, catch me et histoire sans fin.

Ce dimanche 9 octobre à 18h à l'Eclat de Rêve à Cannes, la 7e saison des Wikiligues est lancée !

On a présenté le Théâtre de la Licorne

Avec sa programmation dédiée aux familles, et parfois dès le plus jeune âge (6 mois).

