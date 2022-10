Envie de sortir ? Replay des Azuréens du mercredi 12 octobre 2022

Laurent du Cinéum, Sophie de la Fnac et Frédéric des Arts d'Azur au Broc

Nous avons évoqué les trois prochains spectacles de la Salle des Arts d'Azur au Broc, le Prix Goncourt des Lycéens qui se joue en ce moment, avec une rencontre entre lycéens et auteurs à Cannes, au Cinéum - le nouveau multiplexe de la ville.

ⓘ Publicité

Le replay est là ⤵️

loading

Les trois prochains spectacles aux Arts d'Azur au Broc

Avec Frédéric Sitjas, Directeur des Arts d'Azur, on a parlé de Daniel Auteuil qui vient chanter (vous avez bien lu), de la Folle Histoire de Nice (on a même fait un quiz vrai/faux sur Nice) mercredi 19 octobre. Nous avons aussi évoqué Le ciel bleu de Reza qui est joué samedi 15 octobre. "Date coup de coeur de la saison" pour Frédéric.

C'est une sorte de road movie d'un jeune iranien qui décide de quitter famille et amis. Pour rejoindre l'Europe. L'Autriche. Puis Le Broc. Aron Malek raconte son histoire. La vraie. Avec le sourire. "Un regard touchant et attendrissant".

Le ciel bleu de Reza, autobiographique

On peut aller le voir gratuitement, sur réservations et pour réserver : on clique ici .

Le Cinéum de Cannes : un ciné qui n'est pas qu'un ciné

Top Gun Maverick est le film qui a le plus plu aux Cannois qui ont profité d'un moment ciné à Cannes-la-Bocca cette année.

Trois avant-premières de Simone, le biopic sur Simone Veil la Niçoise, ont eu lieu et le film est projeté avec plein de séances dès aujourd'hui.

Espace restauration, de réalité virtuelle et d'exposition. Il y a (aussi) des salles pour projeter des films dans ce nouveau cinéma qui a ouvert il y a un an. Le Cinéum se veut être un lieu culturel.

Le Prix Goncourt des Lycéens : une rencontre régionale au Cinéum vendredi

C'est avec cette qualité que vendredi, le Prix Goncourt des Lycéens, créé par la Fnac, va accueillir 5 lycées vendredi. Depuis le 6 septembre, les lycéens participant au Prix Goncourt des Lycéens 2022 ont entamé la lecture des 15 romans en lice dans la perspective de la prochaine étape du Prix : Les Rencontres régionales entre auteurs et lycéens.

Pour notre région c'est à Cannes, au Cinéum que cela se passe vendredi.

Les lycéens vont avoir l’opportunité d’échanger et de débattre avec les auteurs en lice pour le Prix autour de leur œuvre afin d'alimenter leurs réflexions et affiner leurs choix, dans la perspective de l'étape des délibérations régionales qui auront lieu le 21 novembre prochain.

Les auteurs présents : Nathan Devers, Carole Fives, Sabyl Ghoussoub, Brigitte Giraud, Sarah Jollien-Fardel, Makenzy Orcel, Emmanuel Ruben, Pascale Robert-Diard, Monica Sabolo