Envie de sortir ? Replay des Azuréens du mercredi 28 septembre 2022

Les Azuréens qui donnent envie de sortir, ce sont des gens bien urbains conviés par Arno Visconti et qui partagent avec nos auditeurs des bons plans dans les Alpes-Maritimes, chaque après-midi en direct à 17h sur France Bleu Azur.

Aujourd'hui nous présentons le Cinéma de Beaulieu avec Xavier de l'association qui le gère. Et nous avons trouvé plein de bonnes raisons de sortir et de nous rendre au ciné de Beaulieu "le plus près de la mer". En voici quelques unes.

Une avant-première vendredi avec l'acteur Niçois Thomas Parigi

Vendredi 30 septembre à 20h sera projeté en avant-première le film Jacky Caillou, en présence de son réalisateur Lucas Delangle et de l'acteur Niçois Thomas Parigi.

L'histoire nous emmène dans un village de montagne (Saint-André les Alpes). Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une magnétiseuse-guérisseuse reconnue de tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une étrange tâche se propage sur son corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle.

Une après-midi Nissarde

Jeudi 6 octobre à partir de 15h, l'association Beaulieu Historique propose de projeter deux films sur la côte d'Azur. Going to back to Nissa là belà:

Et un film d'Agnès Varda. Du côté de la Côte. Et cela nous a donné envie d'évoquer les relations avec la Côte d'Azur de l'une des réalisatrices les plus célèbres...

Agnès Varda qui fait l'objet d'une exposition en ce moment au Centre d'Art La Malmaison à Cannes jusqu'au 20 novembre.

Agnès Varda est une réalisatrice majeure et reconnue pour ses films et documentaires. Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’elle a également créé des oeuvres d’art contemporain : installations, maquettes, photo­graphies et œuvres vidéo. Le Pôle d’Art Moderne et Contemporain de Cannes propose ainsi d’explorer son univers de « vieille cinéaste, jeune plasticienne », comme elle le dit elle-même.

À la Malmaison, l’exposition s’articule autour du thème de la mer, qui a souvent inspiré Agnès Varda.

Le replay est là ⤵️