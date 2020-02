"Es geht au ohne Männer" par le Théâtre Alsacien de Schiltigheim

Après le grand succès en octobre 2019 de "SIASSER STURM IM MINISCHTERIUM"

L’Association du Théâtre Alsacien de Schiltigheim présente sa deuxième pièce de sa saison 2019/2020

ES GEHT AU OHNE MÄNNER

Le flyer de l'événement - Théâtre alsacien de Schiltigheim

Une Comédie de Hélène QUIRIN

Mise en scène : Yolande DUCHMANN

Les deux propriétaires de l’hôtel GOLDRESEL, Nelly et Agnès, se retrouvent seules après le départ de leurs maris. Le premier est parti à cause d’une mutation professionnelle qu’on lui a prétendument imposée, le second pour une autre femme. Après le décès du grand-père, la démission du jardinier et du masseur, la situation devient quelque peu critique. Néanmoins, elles gardent le moral et décident de se passer de la gent masculine. Mais, les « masseuses » et les « jardinières » ne se bousculent pas au portillon. Pour le temps d’un week-end, l’hôtel se transforme en lieu de stage et plus particulièrement de « stage théâtre », où l’on apprend les rudiments du jeu sur scène. Les massages « clandestins » auxquels procède Albert, conviennent bien à certaines clientes, mais sèment la discorde dans le ménage et donnent lieu à des scènes cocasses. L’embauche d’un masseur professionnel devient nécessaire. Le charme de celui-ci opère sur Agnès et ne la laisse pas indifférente. Le séjour dans l’hôtel d’un pianiste espagnol très séducteur bouleverse la vie de Nelly. Que va-t-il se passer lorsque les deux maris prennent conscience de leur erreur et décident de revenir au foyer ?

SPECTACLE SURTITRE EN FRANÇAIS

28 – 29 février et 1er mars - 06 – 07 – 08 mars 2020

AU BRASSIN à Schiltigheim

Horaire : En soirée : 20h00 / Dimanche : 15h00 / Durée : 2H15

LE BRASSIN»

38 rue de Vendenheim

67300 SCHILTIGHEIM

Réservation Téléphonique : 06 98 60 17 31 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Achat en ligne sur le site www.webatas.fr

La réservation téléphonique devra être confirmée au plus tard dans les 5 jours par l’envoi d’un chèque à l’ordre de l’A.T.A.S.

Online kaufen auf unserer Webseite webatas.fr Der telefonische Kartenvorverkauf muss spätestens 5 Tage nach der Reservierung per Scheck an die Association Théâtre Alsacien Schiltigheim (A.T.A.S.) bestätigt werden.