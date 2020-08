Escout: Une ferme pédagogique et aussi base de loisirs

"Des plumes et des pattes" une ferme pédagogique basée à Escout ou on peut apprendre et s'amuser sur 40 hectares. Un rêve réalisé par Patrick Laporte.

La ferme pédagogique et amusante "des plumes et des pattes" d'Escout

Des plumes et des pattes vous propose de découvrir de nombreux animaux de la ferme et des activités variées sur plus de 40 hectares à 'Escout. Ouvert depuis 2 ans au public ce lieu a une double fonction:

Une ferme pédagogique avec uniquement des animaux de la ferme: plus de 300 animaux et également une base de loisirs pour satisfaire toute la famille avec des balades à poneys, du kart à pédales et le plaisir de pique-niquer aussi dans la nature. Le maître des lieux a aussi créé un "labyrinthe gourmand" avec des arbres fruitiers et des plantes. Les enfants sont ravis de découvrir de nombreuses variétés de poules, d'oies, de pintades, d'ânes, de chèvres et beaucoup d'autres.

Un pari fou d'un amoureux de la nature

Aprés quelques années à la gérance du lac de Castet, Patrick Laporte a décidé de transformer son rêve en projet réel. Il allait créer à la fois une ferme pédagogique mais qui permettrait à toute la famille de passer un bon moment en oubliant les consoles et les téléphones. Son nom "des plumes et des pattes". Projet réussi puisque depuis 2 ans maintenant le public vient de plus en plus nombreux passer une trés bonne journée dans cet endroit qui vous offre un vrai moment de détente et d'évasion. En plus le prix est trés attractif : 2 euros seulement. Patrick Laporte a pensé aux familles qui ne partent pas en vacances avec les enfants et qui peuvent passer un bon moment sans dépenser trop.

Le port du masque est indispensable uniquement à l'accueil car le reste de la visite se passe au grand air.