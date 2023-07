Eté culturel, c'est parti pour une 4e édition plus que jamais tournée vers tous les publics !

Avec 1,5 million de participants attendus et trente cinq mille artistes mobilisés dans toute la France métropolitaine et en Outre-mer. L’Été culturel , organisé par le ministère de la Culture avec le soutien des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les Directions des affaires culturelles (DAC), vient d'être lancé inaugurant deux mois de festivités artistiques en tous genres.

L'Eté culturel rassemble des milliers d'événements pour les jeunes, les familles et toutes celles et ceux vivant dans les territoires ruraux ou urbains et privées de l’offre culturelle faute de moyens financiers ou de mobilité.

"Dans les quartiers politiques de la ville comme dans les zones rurales isolées, cette quatrième édition fédère donc à nouveau l’énergie des associations, des établissements culturels publics ou privés, des artistes et des compagnies pour que la culture y soit présente sous des formes aussi diverses que variées.

Pour toutes celles et ceux qui ne partent pas en vacances, L’été culturel propose ainsi de renouer avec la culture en se retrouvant pour échanger, partager, découvrir ensemble" (Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture)

La carte des événements

