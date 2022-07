Eté culturel, le coup d'envoi de la 3e édition a été donné

Pour sa troisième édition, l’Été culturel a plus que jamais vocation à proposer une offre culturelle au plus près de tous ceux qui ne pourront pas partir en vacances.

Plus d’un million de participants attendus et vingt mille artistes mobilisés dans toute la France métropolitaine et en Outre-mer. L’Été culturel, organisé par le ministère de la Culture avec le soutien des Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les Directions des affaires culturelles (DAC), a été lancé vendredi 1er juillet pour deux mois de festivités artistiques en tous genres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Eté culturel rassemble des milliers d'événements pour les jeunes, les familles et toutes celles et ceux vivant dans les territoires ruraux ou urbains et privées de l’offre culturelle faute de moyens financiers ou de mobilité.

La carte des événements