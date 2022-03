Exposition "Châles et tabliers, parures d’antan” à la Maison du Kochersberg

Réécoutez Pierre Nuss vous parler kelsh et traditions Copier

Vous connaissez l’importance des Tràchte, des habits traditionnels dans la région. Mais les costumes sont bien plus divers et variés que ce que les clichés colportés par certains auteurs ont bien voulu nous léguer.

La Maison du Kochersberg de Truchtersheim valorise le patrimoine local, ses rites et traditions, ses objets anciens ou plus contemporains dans des expositions sans cesse renouvelées. Vous y découvrirez une Késselschranck (armoire à 7 colonnes) datant du XVIIe siècle abrite une collection de kelsch, fameux tissu alsacien en lin, à carreaux, obtenus par le croisement de fils de couleur bleu ou rouge ou des deux couleurs réunies, sur un fond écru. Son nom se réfère au bleu tiré du pastel cultivé près de Cologne (Köln). Ce tissu servait au XIXe siècle à la confection des dessus de housses d’oreillers et d’édredons alsaciens. En plus, jusqu’au 20 novembre, vous qui êtes fan de tissus et de Tràchte, vous pourrez admirer l’exposition “châles et tabliers, parures d’antan”.

Car le tablier était omniprésent, surtout chez les dames, qui en portaient certains pour cuisiner, mais d’autres pour aller à la messe ou faire les courses. Ceux-là étaient plus travaillés, avec des broderies, dentelles et décorations. vous y verrez des tabliers de certains corps de métier, des forgerons, des cordonniers, etc. Et si vous êtes là, déjà, prenez le temps de voir l’autre expo temporaire sur “l'héritage de la période 1870-1918”, qui n’est généralement pas enseignée à l’école, puisque c’est de l’histoire allemande. Mais le nombre d’investissements, d’innovations, parfois encore présentes dans notre droit local, mérite qu’on s’y attarde.

Vous découvrirez aussi des éléments de mobilier du Kochersberg authentique dans la partie « écomusée » avec la reconstitution d’une pièce à vivre : la « Stub » qui sent bon l’encaustique, vous savez, la préparation à base de cire et d'essence pour entretenir et faire briller les meubles ou les parquets. Admirez une cuisine de la fin du 19ème siècle et un atelier de cordonnier à la bonne odeur de cire et de cuir d’antan, artisan à domicile comme cela se pratiquait ici. Visitez la maison du Kochersberg à L'esKapade, 4 place du Marché à Drüüdershe, Truchtersheim. Ouvert du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 (19h vendredi). Samedi, dimanche : 14h-17h. Retrouvez toutes les infos sur eskapade.alsace

