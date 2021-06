Exposition « Le chat déambule » de Philippe Geluck, à voir à Bordeaux jusqu’au 2 octobre 2021 !

Des félins de trois mètres de haut qui envahissent les quais du port de la Lune à l’occasion de « Bordeaux fête le vin » ! Ce n’est pas un mauvais film de science-fiction, mais une exposition signée Philippe Geluck qui met en scène 20 sculptures monumentales de son célèbre personnage de bande dessinée !

Miaou !

Des Chats représentés en danseur, en fakir, jouant de la flûte à bec ou encore en haltérophile et plusieurs sculptures engagées, précise Philippe Geluck. Et notamment «une sculpture du Chat inspirée du martyr de saint Sébastien, en hommage aux dessinateurs assassinés, à mes amis disparus, mais aussi à tous les caricaturistes du monde ». Un projet d’exposition monumentale qui est né il y a trois ans, lorsque Philippe Geluck travaillait sur un projet de création d'un Musée consacré au Chat.

Philippe Geluck

Dessinateur, comédien, humoriste et animateur télé, Philippe Geluck est né à Bruxelles le 7 mai 1954 (son père est dessinateur de presse). A 17 ans paraissent ses premiers dessins dans le journal humoristique « l’œuf » créé par Bob de Groot. En mars 1983 naît le Chat dans le quotidien belge « Le Soir », sous la forme de strip de trois cases (un dessin, une bulle). Ce félin loufoque et grassouillet qui donne son avis sur tout et sur rien à travers des calembours, va connaître un succès immédiat. Près de 40 ans après sa création, le Chat déambule enfin à Bordeaux ! Après l'expo, la vente des statues en bronze va permettre de financer son futur Musée du Chat et du dessin d’humour à Bruxelles, qui devrait ouvrir ses portes en 2024.

Fans du chat !

Les Bordelais connaissent-ils le créateur du Chat ? Jeanelle Bernart est partie sur les quais de Bordeaux, photo du dessinateur Philippe Geluck et photo du Chat en main, pour leur poser la question. Ecoutez leurs réactions !

Les Bordelais connaissent-ils Philippe Geluck ? Copier

Après les Shadocks, le Chat Doc ! © Radio France - Hamza Elaafifi