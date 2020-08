On fait le grand bon pour tester cette activité, le trampoline

Solide sur les appuis, un bon cardio, vous êtes prêts à faire du trampoline. Sautez de toile en toile, d'atelier en atelier pour vous défouler à Saint-Étienne sur le parc de la Plaine Achille.

Le trampoline à Saint-Étienne

À Saint-Étienne, le trampoline peut se pratiquer du côté de la plaine Achille, à côté du parc des expositions au parc Yellow Jump.

Cet espace de 1300 m² propose plusieurs ateliers autour du trampoline : des paniers de basket, du dodgeball - comprenez "le ballon prisonnier", des fosses à mousses, un wall run ou du tumbling. On vous explique ce que c'est dans quelques lignes.

Tous les niveaux peuvent venir faire du trampoline, que vous soyez complètement débutant ou carrément gymnaste.

Une expérience intense

Le plus dur quand on a jamais fait du trampoline c'est de trouver les bons appuis et d'être coordonné. J'ai commencé par l'atelier "basket" : une succession de trampolines pour arriver à mettre un panier. Ici, il n'est pas question de lancer le ballon, mais bel et bien de "dunker" soit de mettre directement le ballon dans le cercle. La coordination est importante quand on saute de trampoline en trampoline. Solide et souple sur ses appuis.

Après plusieurs tentatives, j'arrive tant bien que mal à mettre le ballon dans le panier. Ensuite, Mathieu, le responsable du site, m'emmène sur le tumbling fast track. Une succession de trampolines, de différentes longueurs. Le but, là, est de passer de toile en toile en faisant des figures. Pour les plus gymnastes, il y a les tumblings ces longs trampolines où il est possible d’enchaîner différentes figures comme les saltos, les vrilles, etc.. Sur ces ateliers là, je me suis contenté de sauter de trampoline en trampoline, et c'est déjà pas mal.

Enfin je suis allé au wall run. Là, le principe est de faire des figures en prenant appui, sur les trampolines, et sur des "murs" positionnés autour. Là pareil, j'ai essayé de faire au mieux en me projetant sur la plateforme après deux sots sur trampoline.

Notez aussi qu'un atelier pour les tout petits a ouvert en cet été 2020 : c'est le baby jump avec des agrès adaptés aux enfants de moins de 6 ans.

Bref, vous l'avez compris, c'est très physique mais idéal pour se défouler. C'est surtout une activité sportive originale.

Infos pratiques

L'été "Yellow Jump" est ouvert tous les jours de 14h à 20h. Le reste de l'année, c'est fermé le lundi, ouvert de 17h à 21h mardi, jeudi, vendredi, dès 14h le mercredi et de 10h à 22h le samedi et jusqu'à 19h le dimanche

Pour une heure de trampoline, comptez 13 euros à partir de 6 ans et 9 euros pour le baby jump.