On fait quoi à la Toussaint en Occitanie ?

France Bleu Occitanie vous donne quelques idées pour occuper vos enfants et toute la petite famille durant ces vacances de la Toussaint. Ecoutez le directeur de l'Office de Tourisme, Adrien Harmel qui nous parle de la Cité de l'Espace, des petits monstres aux Jacobins, des rallyes urbains, des pirates sur la Garonne avec les bateaux toulousains. Quelques expositions prennent fin avec Lumières sur le quai au quai des savoirs, ou encore Magie et Sorcellerie et visites guidées originales. Pour les adultes, la tapisserie la Dame à la Licorne aux Abattoirs dès le 30/10. Nicholas Nixon s'expose au château d'eau pour des photos documentaires dès le 3/11 et jusqu'au 16 janvier 2022.

Les bonnes idées toulousains Copier

Au programme notamment à Toulouse : Le quartier Montaudran Aerospace poursuit sa transformation. Samedi 23/10, rendez-vous place de l'Aéropostale pour l'inauguration des cœurs de quartier et la grande impro. Spectacles de 13h à 18h : passages du Minotaure, Breakdance, chasse au trésor, simulateur de vol, séances de cinéma gratuites à l'UGC... Tous en piste !