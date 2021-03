On fait quoi ce week-end en Touraine ?

Comme tous les vendredis, on continue à parler culture avec notre partenaire, le Magazine PROG ! L’agenda des sorties ! Et ce week-end, la culture se mobilise…

Le monde artistique et culturel est à l’arrêt depuis déjà un an malgré une petite parenthèse enchantée l’été dernier, et les artistes tourangeaux vous proposent donc de les retrouver ce samedi 20 mars dès 9h30 du matin devant le Théâtre Olympia, à Tours. Mais attention, il ne s'agit pas de manifester, mais de joindre l’utile à l’agréable ! En effet, à l’appel du Théâtre Olympia et de plusieurs acteurs culturels de Touraine, des artistes variés (musiciens, comédiens, danseurs et bien d’autres) vous proposeront des performances artistiques d’une dizaine de minutes chacun, peut-être des extraits de leurs œuvres ? Ce sera la surprise, puisque ce qui leur est proposé est de prendre 10 minutes pour exprimer ce qui est essentiel pour eux. Un essentiel dont les spectateurs pourront profiter toute la journée !

Tout ceci en plein-air, dans le respect des gestes barrières : une bonne occasion de prendre une petite dose de culture, c’est samedi de 9h30 à 17h30 devant le Théâtre Olympia de Tours !

Les artistes tourangeaux nous proposent aussi des rendez-vous sans bouger de chez nous.

Vous avez rendez-vous ce soir à 20h00 avec le groupe Bad Chili & The Crabs pour un concert retransmis en direct sur internet, depuis le studio Stud Record de Saint-Pierre-des-Corps ! DU bon rock à découvrir sur le compte Youtube du studio, et c’est gratuit ! Le lien du rendez-vous : https://youtu.be/jr2p7mhIZlg

Et si on veut prendre l’air ?

Une bonne balade au grand air et pour la bonne cause : l’association Savonnières en Transition vous invite dimanche matin de 9h à 11h00 à vous balader au bord du Cher, pour faire un peu de nettoyage ! Le départ se fera à 9h de la place des Charmilles, on vous fournira les sacs poubelles et les pinces, mais n’oubliez pas les gants, les bottes et des vêtements chauds pour joindre l’utile à l’agréable avec ce nettoyage des bords de Cher.

