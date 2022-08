Faites le plein de sensations avec Vertige de l'Adour à Bagnères-de-Bigorre

C'est au coeur des Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, que Vertige de l'Adour vous attend pour vous offrir de superbes moments en famille.

Des activités à découvrir en famille

Dans un canyon sauvage creusé par l'Adour, Vertige de l'Adour a tout emménagé et sécurisé pour proposer des aventures à toute la famille. Evolutif, le parcours de Via Ferrata s'adaptera à vos envies et votre niveau. De tyroliennes en pont de singes, vous remonterez les sources de l'Adour et profiterez d'une vue magnifique sur les Pyrénées.

Pour encore plus de sensations, laissez vous tenter par une sortie en canyoning accompagnée par leurs moniteurs expérimentés ou essayez vous à l'escalade.

Une nuit en pleine nature

Situ en lisière d'une très belle forêt et à côté de la rivière, cette cabane douillette vous accueillera en famille et vous permettra de profiter d'un moment hors du temps sous le ciel étoilé. Une expérience inédite et rustique qui laissera des souvenirs à toute la famille.

