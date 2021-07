En Auvergne, j'ai testé pour vous: La via Ferrata avec Sioule Loisirs à Pont de Menat

Direction le Pont de Menat, muni de son baudrier et de son casque, Yann Méraki prend tous les risques et teste pour vous la via ferrata avec Sioule Loisirs.

Sioule Loisirs

Base multi-activités au cœur des Gorges de la Sioule : location de Canoë Kayak et Via Ferrata

Nico, Steph et toute la bande de Sioule Loisirs vous accueillent pour vous faire vivre des sensations fortes dans les gorges de la Sioule du côté de pont de Menat.

L’activité à ne pas manquer, si vous n’avez pas le vertige et que vous mesurez plus d’1m40 c’est la Via Ferrata. De la grimpette, des passages de poutre pour rejoindre une autre paroi, ou encore des passerelles suspendues sont au programme de cette escabalade d’environ 1h30 pour le parcours débutant et jusqu’à 2h30 pour le parcours complet.

Possibilité de louer bien sûr le matériel sur place, mais vous pouvez également venir avec votre propre matériel pour une grimpette en totale autonomie.

La Via Ferrata

une première partie facile et une deuxième plus difficile

mesurer 1m40

peser entre 40 et 120 kilos

ne pas avoir le vertige

durée entre 1h30 et 2h30

Yann Méraki teste la via ferrata avec Nico de Sioule Loisirs

L'avis de Yann

Parti de bon matin, je me suis retrouvé directement face à cette roche verticale qui se dressait devant moi. Il a fallu se jeter à l’eau et attaquer par l’escalade de l’échelle qui nous permet de prendre tout de suite de la hauteur. Le départ est un peu sportif, mais plutôt facile pour nous permettre de prendre en main le fameux passage de mousqueton qui nous assure la sécurité sur toute la durée du parcours.

La 2ème partie elle vous fera vivre l’expérience des grands aventuriers et je vous conseille vraiment d’aller jusqu’au bout de cette fantastique balade.

Infos pratiques

Sioule Loisirs, Le Pont de Menat, 63440 St-Rémy-de-Blot - 04 73 85 52 87

Vous n'avez pas le vertige? Laissez-vous tenter par la via ferrata avec Sioule Loisirs. © Radio France - Yann Méraki

