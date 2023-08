Festival des Voiles de Travail : du 23 au 27 août 2023

Le 23 août 2023 marque le début de la 11e édition du Festival des Voiles de Travail pour 5 jours de festivités tournées vers la mer.

Le centième anniversaire du Marité est le fil rouge de cette édition, mais d’autres bateaux seront aussi présents à ses côtés, ainsi que les habitués du festival mais aussi de nouveaux invités, parfois atypiques.

Cette année les Voiles de Travail reviennent dans leur forme originelle et optimisée avec des expositions, projections, spectacles, de la gastronomie ou encore des animations pour enfants. Et bien sûr, des sorties en mer à bord de vieux gréements sont au programme, tels que la Croix du Sud III, le Shtandart, Le Marité ou La Granvillaise. Des visites à quai sont aussi possibles ainsi que des baptêmes nautiques.

Navires dans le port de Granville pour le festival des Voiles de Travail - Julie Pichard

Au programme du Festival des Voiles de Travail 2023 à Granville :

En mer :

Les sorties en mer vous permettent de naviguer sur de vieux gréements.

La Granvillaise : réplique de grande bisquine, voilier de pêche emblématique de la Baie du Mont-Saint-Michel.*

La Croix du Sud III : un dundee langoustier de Camaret construit en 1934.

Le Marité : dernier terre-neuvier en bois du patrimoine français encore en état de navigation. Il fête cette année son 100e anniversaire.

Le Shtandart : réplique du vaisseau amiral de la flotte Baltique de 1703

Des baptêmes nautiques vous sont aussi proposés à bord de La Granvillaise et des Doris

5 € par personne pour une durée de 30 min

MER 15h à 17h - JEU + VEN 15h30 à 17h30 - SAM 10h30 à 12h - DIM 10h30 à 12h30

À quai :

Visites de vieux gréements.

Le Shtandart

Visite libre : 5€ / adulte et 2€ / enfant de moins de 10 ans

Visite guidée : 12€ / adulte, 6€ / enfant de moins de 10 ans

MER 15h à 18h - JEU 15h30 à 18h VEN 16h à 18h30 - SAM 17h30 à 19h30 -

DIM 10h30 à 12h30 et 14h à 17h

Le Marité

5 € / adulte et 2 € / enfant de moins de 10 ans

DIM 14h à 17h

Sur terre, vous sont aussi proposés de nombreuses animations :

Le village du festival

Sur le village, diverses expositions, de nombreuses animations, des démonstrations de savoir-faire, des dégustations etc. attendent les visiteurs notamment les plus jeunes.

Cette année, les Voiles de Travail ont choisi de rendre hommage au travail de l’océanographe Anita Conti à travers une exposition, deux documentaires ainsi que deux lectures proposées par son fils Laurent Girault-Conti.

Le village est ouvert de 10h à 19h sauf le dimanche jusqu’à 17h.

Entrée gratuite.

Toutes les animations prévues : le Village du Festival des Voiles de Travail.

Le repaire des moussaillons

Des jeux et activités sur le thème de la mer sont proposés aux enfants : atelier cuisine, fabrication d’objets, chasse au trésor, accrovoile pour se hisser et grimper à 8 mètres de hauteur, modélisme naval pour apprendre les bases de la navigation à la voile, contes…

L’Ascalie, bateau Pirate : « A l’abordage » Matelots, tous à bord de l’Ascalie ! Chacun à son poste pour une immersion totale dans l’univers des pirates, avec le Capitaine Borgnefesse. Après avoir partagé la vie du bord, partez à l’abordage avec la tyrolienne de plus de 20m de long… Frissons garantis !

Ouvert de 10h à 12h30 et 14h00 à 19h sauf le dimanche 17h.

La cambuse et le bistrot du marin

Une petite faim ? Direction la Cambuse et le Bistrot du Marin pour déguster des produits de la mer frais et locaux, directement du pêcheur à l’assiette. Tous les produits, dont une grande variété de fruits de mer, sont cuisinés sur place, autour de recettes typiques.

> La Cambuse - Tous les jours 12h - 14h et 19h - 21h30 (sauf dimanche 12h - 14h)

> Le Bistrot du Marin - Tous les jours 10h - 23h (sauf dimanche 17h)

Sur les quais est aussi installé un écran géant en plein air qui propose des séances gratuites de documentaires, films ou encore dessins animés, tous en lien avec le thème de la mer.

Pour trouver des vêtements, accessoires et décoration sur le thème de la mer un village de commerçants vous attend.

Et tous les jours des déambulations musicales et des concerts gratuits rythment le festival telles que Les Carottes Râpées ou encore la Mafia Normande.

Informations complémentaires :

Plan du festival Voiles de Travail, à Granville. - Festival Voiles de Travail

Du 23 au 27 août 2023

Port de pêche de Granville

Parkings publics gratuits à proximité :

- Parking du Stade : correspondance ligne de bus n°1 - arrêt « stade Dior »

- Parking du Lycée : correspondance lignes de bus n°2 et 3 - arrêt « Lycées »

- Parking du Lude : correspondance ligne de bus n°2 - arrêt « Sévigné »

Plus d'informations sur le site des Voiles de Travail .

Attentif aux problématiques environnementales depuis ses débuts, le festival s’est engagé dans un processus de labellisation « éco-événement ». Ainsi, il a été évalué lors de l’édition 2022 par le Réseau éco-événement REEVE et a obtenu le niveau 1 initial d’« événement éco-engagé ».