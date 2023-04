Festival les Pinsonores : 2e édition, du 29 au 30 avril 2023

Début 2019 marque la naissance de l’association la Pépinière, composée d’une équipe désireuse d'apporter sa contribution active à la vie culturelle du territoire de Port-Bail sur Mer. L’association se lance dans la création d’un festival dans le but de promouvoir, valoriser et diffuser des spectacles, concerts et œuvres plastiques en milieu rural, tout en mettant en valeur son terroir et son artisanat.

ⓘ Publicité

Le festival les Pinsonores voit le jour pour sa première édition en 2022, après deux annulations dues à la crise sanitaire.

Avec l'estimation d’un public de 800 personnes sur place, c’est pourtant le double qui est présent ce week-end là pour assister à divers concerts, animations et spectacles tels que Mickel Muckle (rock proto-punk psychédélique), Mona Lisa Klaxon (fanfare) ou encore Magic Fabrik (théâtre burlesque).

Les Pinsonores est un festival entre terre et mer qui jongle à travers musique et arts de rue (concerts sous chapiteau et arts de rue en plein air), animations intergénérationnelles, et valorisation de l’artisanat et des produits du terroir.

Et à l’heure où l’écologie est au centre de toutes les attentions, le festival s’inscrit dans une démarche écoresponsable avec le tri des déchets, une scénographie faite à partir de matériaux de récupération, des toilettes sèches, des écocups consignées et de la vaisselle durable, et enfin des produits locaux et bio.

2023, la seconde édition :

Pour cette 2e édition, le festival voit plus grand avec l’ajout de deux concerts supplémentaires et un élargissement des horaires.

7 concerts, 3 spectacles :

Samedi 29

12h30 Spad Trio (jazz manouche)

14h30 Le vélotonome par la Cie des Frères Georges (théâtre burlesque)

16h00 Agamemnonz (surf rock)

17h30 Requiem de la teuf par La Fanfare de l’antichambre (théâtre burlesque et musical)

19h00 Tha Dunciz (funk frénétique)

21h00 Chamaye (electro-instrumental psychédélique)

23h00 Parquet (techno instrumentale abrasive)

Parquet#4

Dimanche 30

12h30 Fanfare Gloups (jazz manouche, world…)

14h30 Joe & Joe par la Cie des Barjes (clown de rue)

15h30 Roda Minima (micro-fanfare aux sonorités brésiliennes)

Samedi soir, à partir de 20h, assistez aux DJ sets en extérieur entre chaque concerts.

Fanfare Gloups - Gwendal Le Flem

Des animations et ateliers pour les petits et les grands :

Sur place, de nombreuses animations en lien avec le terroir, l’artisanat, la pédagogie et la nature vous attendent.

Pour les grands

Sensibilisation à l'éco-construction avec un atelier de murs en pierre sèche, massages sous tente, balades botaniques, animation de sensibilisation au trait de côte, etc.

Pour les petits

Espace couvert avec jeux de sociétés anciens en bois et coin lecture, balades à dos d'âne, séances de maquillage, initiation au jonglage, etc.

Le dimanche 30 avril, de 11h30 à 17h un marché rassemblant producteurs et artisans de la région aura lieu.

Informations complémentaires

Accès

Mielles de Portbail, près de l’hippodrome, côté plage

Horaires

Samedi 29 de 11h30 à 2h00

Dimanche 30 de 11h30 à 18h45

Tarifs

Pass week-end (achat en ligne)

22€ (dès 16 ans)

12€ (12/15 ans)

Pass journées (à acheter sur place, pendant le festival)

Samedi seul (5 concerts + 2 spectacles)

20€ (dès 16 ans)

10€ (12/15 ans)

Dimanche seul (2 concerts + 1 spectacle)

7€

Gratuit pour les enfants de 0 à 11 ans

Cartes de crédit acceptées sur le site du festival.

Programme complet & billetterie sur place et en ligne sur Les Pinsonores