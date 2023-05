Festival Maritime Lorient Océans du 29 juin au 2 juillet 2023 : des embarquements à gagner !

France Bleu Breizh Izel radio partenaire officielle du Festival Lorient Océans du 29 juin au 2 juillet 2023 !

LORIENT OCÉANS

Lorient Océans, c’est le grand rendez-vous maritime de Lorient et de sa rade !

Quatre jours pour découvrir la maritimité de Lorient sous tous ses aspects, de la Compagnie des Indes d’hier au Pôle course au large d’aujourd’hui, en passant par une filière pêche parmi les plus actives de l’Hexagone ou par la construction navale. Quatre jours de fête à terre et en mer pour célébrer l’océan sous toutes ses formes : dans la rade comme sur les quais de la ville aux six ports. Une grande fête populaire pour tous les amoureux de la mer du 29 juin au 2 juillet 2023. Une évidence pour l’Agglomération de Lorient !

Festival Maritime Lorient Océans 2023

Des embarquements pour deux personnes pour une sortie en mer Lorient Océans dans la rade à bord du Ring Andersen avec cocktails valable le vendredi le 30 juin à gagner !

Le Ring Andersen est un ketch construit en 1948, un “Baltic Trader” qui porte le nom du chantier qui l’a construit, car c’est le dernier à être sorti de ce chantier naval danois. Entre 1948 et 1962, il transporte du sel, des céréales et autres denrées entre la mer Baltique et l’Afrique. En 1962, il devient yacht dans les Antilles, et y reste 30 ans à transporter des passagers. En 1980, il retourne dans son port d’attache, et même dans son chantier d’origine à Svenborg, où il subit des travaux importants pendant 3 ans, tout en gardant son authenticité. Le Ring Andersen retourne aux Antilles et changera plusieurs fois de propriétaire et de pavillon avant de s’amarrer définitivement à la Bretagne et plus précisément à Vannes qui est devenu son port d’attache. Le Ring Andersen est désormais exploité par la société la société AMD en partenariat avec Les Voiles Océanes.

Le grand concert du 1er juillet

La billetterie est déjà ouverte pour le Grand Concert du samedi 1er juillet sur l’Aire de Réparation Navale (slipway) au Port de Pêche de Lorient qui réunira Claudio Capéo, Bernard Lavilliers, Corine et la lorientaise Ella de Loria. Tarif unique de 45 euros pour la soirée. Gratuit pour les moins de 8 ans.