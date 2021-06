Le Festival "Noir Vézère" au Bugue, un événement France Bleu Périgord

Le festival Noir Vézère se déroule les 16 et 17 juillet 2021 au Bugue en Périgord noir en partenariat avec France Bleu Périgord

Les 16 et 17 juillet 2021 se déroule la 8éme édition du festival Noir Vézère au Bugue en Périgord noir. Il s'agit de rencontres autour du roman policier en Périgord. La marraine est Céline Denjean, auteur de romans et écrivain à succès et prix Polar du meilleur roman francophone de Cognac en 2018.

Animations et dédicaces sous la halle Place de l'Hôtel de Ville en présence de 33 auteurs vendredi 16 juillet de 18h à 22h et samedi 17 juillet de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

Grand jeu « DETECTIVE PARTIE » ouvert à tous, organisé par le Comptoir Sport Nature du Périgord Noir (CSN Périgord Noir). Participation : gratuit pour les moins de 16 ans