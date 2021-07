Festival Perspectives, le festival franco-allemand des Arts de la Scène avec France Bleu Lorraine

Du théâtre, du cirque, de la musique et de la danse, c'est ce que vous propose le Festival Perspectives du 28 juillet au 1er août 2021, en Sarre et en Moselle.

Festival franco-allemand qui se consacre aux arts de la scène en langue française et allemande, Perceptives est depuis 35 ans, un événement culturel à succès. Cette activité festive à la programmation ambitieuse, se révèle comme la manifestation du vivre ensemble par-delà les frontières.

Avec une programmation, à multiples facettes, Perspectives présente au public des disciplines théâtrales variées, les arts circassiens et de la danse. Vitrine de la création contemporaine française et allemande, la vocation de ce festival est de mettre en avant de nouveaux talents, en permettant à de jeunes compagnies, à de nouveaux auteurs et à de nouveaux metteurs en scène, de révéler leur travail.

Leopoldine - Ally Boissier

Perspectives favorise les échanges interculturels entre la France et l'Allemagne, et propose une programmation bilingue et exigeante qui se veut également diversifiée, multidisciplinaire et accessible à tous.

Le choix des lieux de représentation comme d'anciennes industries, les places publiques ou les rues font l'ambiance unique de ce Festival.

l'Homme Orchestre - Lucile Nabonnand

Un programme artistique du 28 juillet au 1er août 2021

Réservez vos billets pour la prestation de votre choix, en sélectionnant par exemple :

SunBengSitting - Simon Mayer au Centre Pompidou-Metz à Metz le mer. 28. juil. 2021 - 20h ;

- Simon Mayer au Centre Pompidou-Metz à Metz le mer. 28. juil. 2021 - 20h ; Dad is dead - Mathieu Ma Fille Foundation Scène de l'Hôtel de Ville, à Sarreguemines le sam. 31. juil. 2021 - 20h ;

- Mathieu Ma Fille Foundation Scène de l'Hôtel de Ville, à Sarreguemines le sam. 31. juil. 2021 - 20h ; Congés payés - STEREOPTIK Casino des Faïenceries, Sarreguemines du sam. 31. juil. 2021 - 18h30 au sam. 31. juil. 2021 - 21h30.