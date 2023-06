Festivités du 14 juillet : la Coupe du monde de rugby mise à l'honneur

En plus du classique feu d'artifice du 14 juillet tiré depuis la Garonne et celui au lac de la Reynerie la veille, Toulouse accueillera comme l'année dernière et dès 18h30 un concert à la prairie des Filtres. L'an passé 50.000 personnes étaient présentes dans le parc.

Le feu d'artifice tiré depuis la Garonne en 2022 © Radio France - Shannon Marini Toulouse renoue avec la totalité des festivités du 14 juillet après plusieurs années interrompues par le Covid. Le feu d'artifice tant attendu du 14 juillet sera sur le thème de la Coupe du monde de rugby 2023, à admirer depuis le Pont-Neuf, le pont Saint-Michel, la prairie des Filtres, le Quai de Tounis ou encore les berges de la Garonne. Cette année une bande son mêlera chansons et hymnes de rugby nationaux et internationaux. ⓘ Publicité Jain, Gims, Dadju, Vitaa... seront présents au concert Mais avant de profiter de ces trente lumineuses minutes de feu d'artifice au dessus de la Garonne, aura lieu un concert gratuit à la prairie des Filtres. Quatre jeunes artistes toulousains (AOME, Eyal, Akart et Cedric Coll) viendront performer à partir de 18h30 avant de laisser place à un prestigieux plateau artistique dès 20h30 avec notamment la Toulousaine Jain, mais aussi Gims, Dadju, Vianney, Vitaa, Tayc, Hatik, DJ Bens, Boris Way et Chiloo. Les portes de la prairie des Filtres ouvriront progressivement dès 14H30 pour accéder à une zone ombragée du parc, le reste des entrées seront ouvertes à 17h30. Prévoyez de venir en avance, l'année dernière près de 50.000 personnes étaient présentes. Une zone PMR et une bande son magnétique pour les malentendants Concernant l'accessibilité, une zone pour les personnes à mobilité réduite sera mise en place. Une bande magnétique aidera les personnes malentendantes à profiter du show. Des écrans seront installés de l'autre côté de la Garonne pour les personnes n'ayant pas pu accéder à la prairie. Pour l'occasion les métros et les bus Tisséo devraient être en service jusqu'à deux heures du matin.