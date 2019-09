Fête des jardins et et saveurs aux Jardins Fruitiers de Laquenexy avec France Bleu Lorraine du 4 au 6 octobre

Comme chaque année à pareille époque, les jardins fruitiers de Laquenexy se parent de leurs plus beaux atours pour célébrer la récolte de la pomme.

Exposition "Pommes Expo", artisanat, marché aux plantes et aux produits du terroir, animations.... petits et grands seront émerveillés.

Sur le Facebook des Jardins Fruitiers de Laquenexy on vous dit tout sur les animations enfants que vous pourrez retrouver aux Jardins Fruitiers ! Vos bambins pourront participer à une chasse au trésor dans les jardins tout au long du week-end, le stand accueil sera installé sur le belvédère au-dessus du potager d'un épicurien. Ils pourront également profiter d'un parcours sensoriel qui sera un peu plus loin, près de l'allée des pivoines de Chine. Au coeur du marché aux plantes, vous trouverez, le samedi et le dimanche, des jouets sonores fabriqués à partir de matériaux de récup ou encore des ateliers créatifs. Pour terminer en beauté, un Manège Montgolfière décollera les après-midi de samedi et dimanche en bas du Clos des Saveurs.