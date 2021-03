Fêtons la St Patrick à la Brasserie ELIXKIR !

Après une année passée entre confinement, déconfinement et couvre-feu, on a besoin de moments de détente ! On est toujours privé d'apéro en terrasse mais c'est un moment qui reste possible en petit comité et en privé, profitons-en pour faire le plein de bulles 100% Côte d'Or !