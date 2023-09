Fleurs en Seine, 2 journées tournées vers le végétal au sens large

Les 16 et 17 septembre, plus de 70 exposants vous donnent rendez-vous au Parc de l'Oseraie aux Mureaux pour partager leurs expériences et donner leurs meilleurs conseils pour aménager un jardin toujours plus respectueux, esthétique et écologique.

Les astéracées sont à l'honneur pour cette nouvelle édition de Fleurs en Seine © Getty - Barry Winiker Pépiniéristes et petits producteurs ont une nouvelle fois répondu présents pour participer les 16 et 17 septembre à la 20e édition de " Fleurs en Seine ". L'occasion pour tous les visiteurs de récolter quelques conseils auprès de professionnels et découvrir des produits de qualité, dernières créations ou grands classiques. Graines, bulbes, arbustes, aromatiques, décoration, mobilier... Tout est réuni en un seul et même lieu, pour trouver son bonheur et faire de son jardin son coin de paradis. Les astéracées, des plantes aux usages nombreux et parfois insoupçonnés Composer une floraison grandiloquente, proposer des bouquets multicolores, attirer les abeilles, mettre du goût dans la cuisine, favoriser le bien-être, animer son potager, faire des infusions... La famille des Astéracées représente la 2e famille la plus importante en nombre d'espèces, après les Orchidacées. Mise à l'honneur cette année, vous aurez l'occasion d'en apprendre beaucoup sur cette variété. Savez-vous par exemple que le salsifi appartient à la famille des Astéracées ? A ne pas louper Les conférences et les points conseils organisés par Fleurs en Seine, la SNHF , le service des espaces verts de la ville des Mureaux et d'autres professionnels. Les démonstrations d'art floral par Marie-Jo Meyran ou l'atelier de rempotage pour enfants. Le concours floral destiné aux pépiniéristes, organisé en collaboration avec la SNHF qui chaque année révèle des talents et confirme des savoir-faire.