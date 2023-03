Florent Peyre est notre invité dans le cadre de la 7ème édition des Fous Rires de Bordeaux - J3

Les Fous Rires de Bordeaux attirent beaucoup de monde ! De nombreux spectacles affichent complet (comme celui de Thomas VDB au théâtre Fémina ce jeudi 23 mars) mais il ne faut pas désespérer, il y a pleins d'artistes à découvrir aussi au théâtre Molière, au Trianon, Cour Mably ou encore au théâtre Victoire jusqu'au 25 mars. On partage avec vous le programme de ce mercredi 22 mars.

Il peut jouer 20 personnages dans un même spectacle, 5 animaux (dont 4 en voie de disparition), Florent Peyre est notre invité à 17h40 pour nous parler de son spectacle Nature qu'il joue ce soir à 20h30 au théâtre Fémina et dans lequel il interprète tous les personnages d'une comédie musicale écolo un soir de première. La musique est d'ailleurs signée par un amoureux de la Gironde : Pascal Obispo.

Florent Peyre NATURE

Au Trianon à 20h30, Jérémy Lorca, Viens, on se marre. Chroniqueur sur Europe 1 et sur France 3, il se pose de nouveau tout un tas de questions existentielles autour du sexe, du féminisme, de Netflix ou du contenu de son frigo. Le spectacle porte bien son nom "Viens, on se marre" il nous donne l'illusion d'être notre pote le temps d'un spectacle. Qu'on partage les mêmes questions inutiles ou non...

Jérémy Lorca - Hétéro

A La Nouvelle Comédie Gallien à 20h30, Ambroise & Xavier. Un savant mélange de stand-up et de théâtre avec une touche d'absurde, dans la continuité des vidéos qu'ils postent en ligne. Nous avons notamment pu voir Xavier Lacaille dans la récente série Amazon Miskina, la pauvre.

Ambroise et Xavier - Les Trottinettes

Au théâtre Molière à 20h30, Inno JP, La vie quoi. Né au Rwanda dans les années 80 puis adopté par un couple de femmes en Belgique, Inno JP nous raconte ses origines, ses paradoxes, sa vie quoi.

Inno JP – Et vous, plutôt chien ou plutôt chat ?

Au Casino Théâtre Barrière à 20h30, Franjo. Il est passé par le Jamel Comedy Club et a fait les premières parties de plusieurs humoristes (peut-être l'avez-vous déjà croisé ?). Un format de stand-up classique où Franjo nous fait découvrir son humour et son sens de la dérision autour de sujets d'actualités variées. Il faut dire qu'il y a toujours de quoi faire...

Grève des éboueurs

N'oublions pas en parallèle le Festival Ouf ! A prix libre et accessible à tous Cour Mably, au coeur du village du festival. Ce soir c'est L'Orangeade DJ'S Party avec de la musique house sous toutes ses formes, lancement à 19h !

Infos et réservations : Les Fous Rires de Bordeaux