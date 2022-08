Le seul café au monde où l'on mange sur des œuvres d'art

France Bleu Azur présente cet été 40 œuvres à retrouver dans les plus beaux musées des Alpes-Maritimes. Des tableaux, des céramiques, des meubles et des dessins, de quoi plaire à tous les visiteurs.

Cachée par une forêt de pins, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght à Saint-Paul de Vence compte pas moins de 1000 œuvres d'artistes modernes et contemporains comme Chagall, Miró, Kandinsky ou Christo.

La collection permanente est complétée par des expositions temporaires, notamment celle de la Fondation Gandur pour l’Art du 2 juillet 2022 au 20 novembre 2022.

Les Amoureux de Chagall

"Les Amoureux" la mosaïque de Chagall à l'entrée de la Fondation Maeght à St-Paul de Vence - Olivier Amsellem

Le Christ offert par Cristóbal Balenciaga

Le Christ offert par Cristóbal Balenciaga dans la chapelle St-Bernard de la Fondation Maeght - Olivier Amsellem

L'été de Bonnard

"L'été" de Pierre Bonnard, un trésor national à retrouver à la Fondation Maeght

Mosaïque de Pierre Tal Coat

La mosaique de Pierre Tal Coat qui protège la Fondation Maeght - Roland Michaud

Le Café Diego et ses meubles de Diego Giacometti

Le Café Diego de la Fondation Maeght, meublé avec des pièces de Diego Giacometti

La Fondation Maeght est ouverte tous les jours de l'année de 10h à18h et de 10h à 19h de juillet à août.

L'entrée est au prix de 16€ sauf pour les enfants de 10 à 18 ans, les étudiants, la presse, les guides conférenciers et les demandeurs d’emploi pour qui l'entrée est à 11€ et les enfants de moins de 10 ans, les personnes en situation de handicap et les membres de la Société des Amis pour qui l'entrée est gratuite.

La Fondation propose des visites guidées, des ateliers pour enfants, des privatisations et d'autres activités sur place.