France Bleu Bourgogne Social Club avec Asso en Scène

Asso en Scène a pour objectif de promouvoir d'autres associations locales liées aux problématiques environnementales avec des intervenants culturels, dans le cadre d’une éducation populaire joyeuse. Son ambition est de contribuer au dynamisme de la vie culturelle de quartier. Béatrice Seuzaret, la co-présidente de l'asso nous présente Asso en Scène :

Objectif d'AssoEnScène : organiser des événements festifs pour sensibiliser tous les publics !

A vous les soirées joyeuses avec Asso en Scène !

Asso en Scène invite d'autres associations locales !

Fini le bocal à la poubelle, aujourd'hui, on préfère la conserve !

Bocaux & Co : 9 Rue Maurice Ravel, à Dijon - 07 49 83 35 84

A Montmuzard ou aux Bourroches, vous avez le choix !

Recyclade Bourroches : 11 Rue du Nuits Saint-Georges, à Dijon -06.23.51.66.81

Recyclade Montmuzard : 5 Rue de l'Est, à Dijon - 06.20.55.82.64 - larecyclade@laposte.net

Asso en Scène vous attend ce week-end !

> à 18h30, rencontre avec 3 assos locales : la Recyclade, Bocaux & Co et Arborescence et à 20h, conférence gesticulée "Déchets et des Hommes" de Tifen Ducharne.

- vendredi 8 avril 2022 au Centre Social le Tempo, 21 rue Maurice Ravel à Dijon

- samedi 9 avril 2022 à l'Espace Baudelaire, 27 avenue Charles Baudelaire à Dijon

"Déchets et des Hommes", c'est une conférence gesticulée signée Tifen Ducharne. Il s'agit d'une réflexion sur les objets : pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les abandonne. Entre la conférence et le spectacle, pour dire, rire et agir ensemble...