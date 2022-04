France Bleu Bourgogne Social Club chez Latitude 21

Latitude21 sensibilise le grand public aux questions d’architecture, d’urbanisme, d’environnement et de développement durable. C'est ouvert à tous les publics et donc aussi au micro France Bleu Bourgogne !

A la Maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon Métropole, on rencontre les équipes de Latitude 21 qui proposent des animations avec des scolaires, des expositions régulières, des ateliers pour les familles et qui prévoit pas mal de projets à venir... Avec Latitude 21 on va apprendre à voir !

Sébastien Appert, le Directeur de Latitude 21 nous présente la structure Copier

Latitude 21 - un bâtiment basse conso © Radio France - Caroline PAUL

Odile Guétin, animatrice à Latitude 21 nous présente les animations avec les scolaires Copier

De grands espaces pour accueillir tous les publics © Radio France - Caroline PAUL

Chez Latitude 21, les expos c'est toute l'année ! Copier

L'expo "Ce n'est pas l'œil qui voit, c'est l'esprit" à voir actuellement © Radio France - Caroline PAUL

Nicolas Esprit, animateur à Latitude 21 nous présente les ateliers famille Copier

A vous d'imaginer la maison de demain ! © Radio France - Caroline PAUL

Un agenda toujours bien chargé chez Latitude 21 Copier

Au printemps et cet été, profitez du jardin Latitude 21 ! © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Latitude 21 - Maison de l’architecture et de l’environnement de Dijon Métropole - 33 Rue de Montmuzard, à Dijon - 03 80 48 09 12 - Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le Samedi de 14h à 19h