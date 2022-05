France Bleu Bourgogne Social Club chez Un Singe en Hiver à Dijon

On est au 3 rue François Robert à Dijon, on est à deux pas de la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin, à deux pas aussi de la station Monge et on est surtout dans un endroit très sympa qui a vu le jour en mars 2020... juste avant le confinement ! Mais heureusement pour nous, Un Singe en Hiver est toujours là !

Pourquoi ce nom : "Un Singe en Hiver" ?

Une ancienne minoterie transformée à merveille... Copier

Pierre-Elie Chapuis, co-fondateur du bar et directeur artistique de l'asso Un Singe en Hiver © Radio France - Caroline PAUL

Une brasserie ultra conviviale...

Une bière brassée sur place et du 100% circuits courts ! Copier

Quentin Chapuis, un brasseur heureux ! © Radio France - Caroline PAUL

Visitons l'Espace Culturel !

Une offre artistique et culturelle variée et accessible à tous ! Copier

Pour Rimski et Florine, être bénévole pour Un Singe en Hiver, c'est une expérience très enrichissante. © Radio France - Caroline PAUL

Un Singe en Hiver, c'est aussi une asso !

L'association un Singe en Hiver : de l'art sous toutes ses formes et pour tout le monde ! Copier

Le président de l'asso Antoine Raki profite de la terrasse ! © Radio France - Caroline PAUL

Il se passe toujours quelque chose au Singe en Hiver !

Pierre-Elie et Antoine vous donnent rendez-vous ce printemps et cet été ! Copier

Un lieu atypique, original et hyper convivial, courez-y ! © Radio France - Caroline PAUL

Un Singe en Hiver : 3 rue François Robert à Dijon + d'infos sur : Facebook > "Un Singe en Hiver - Fabrique de bières et de curiosité" et sur Insta > "Un Singe en Hiver 21"