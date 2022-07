France Bleu Gascogne en direct de la féria de Saint Vincent de Tyrosse

Régis Gelez vit ses premières fêtes en tant que maire et il ne boude pas son plaisir. Il y a bien longtemps qu'il arpente des rues tyrossaises pour les férias . Son étiquette de Maire change t'elle quelque chose ? Pas certain car juste à côte du podium de France Bleu Gascogne , il n'était pas le dernier pour chanter avec les festayres :)

Régis Gelez , monsieur le Maire et Jérôme Destruhaut

Tyrosse n'a rien à envier aux férias voisines. Le programme est très complet , pour toute la famille et offre même quelques rendez-vous surprenants comme le concours "officiel" d'omelettes aux piments avec 3 critères pour le jury : le goût et l'apparence , ce qui semble normal et un troisième critère plus original juge l'auteur de l'omelette sur sa folie , sa manière de "vendre" sa préparation.

Pas de féria sans spectacles taurins !

l'affiche de la corrida du dimanche 17 juillet

Depuis 4 ans , Jean-François Pilès gère les arènes de Tyrosse. Pour cette année , il refait confiance à un élevage dont le lot a été exceptionnel l'an dernier . Honneur donc à Pagès Mailhan pour Morenito de Aranda , Thomas Dufau et le prometteur José Garrido. A noter une remise de 50% pour tous les moins de 25 ans

Pour la tauromachie landaise , c'est la ganadéria Aventura qui assure la course landaise du samedi 16 juillet à 21h30. Pour sa dirigeante Laurence Ladousse , il était temps de reprendre la route des arènes car les 2 années blanches du Covid ont été dures à passer particulièrement pour maintenir en forme les 120 bêtes du troupeau !

Et les bandas ?

Arrivée en fanfare pour la Banda Esperanza

Si vous croisez la banda Esperanza de Tyrosse, vous avez une chance d'entendre "les yeux d'Emilie" , mais pas certain , selon son chef Benoit et Charlotte la co-présidente d'entendre "la goffa lolita" , le tube entêtant de la "petite culotte" qui selon eux doit encore faire ses preuves et doit toujours "exister" dans 2 ou 3 ans !! Affaire à suivre...

Esperanza en live sur France Bleu Gascogne

Enfin , on vient de loin jusqu'à Saint Vincent de Tyrosse. En tapant "féria Sud-Ouest" sur internet Thibault , Alex et Thomas , trois bretons sont tombés sur le programme de Tyrosse et ont dit "chiche on y va ! "

Le trio de bretons très en forme !

Ils resteront le week-end au camping réservé aux festayres