France Bleu Gascogne en direct de Samadet pour le championnat des jeunes écarteurs et sauteurs le 15/09

Dimanche 15 septembre, à l'occasion du championnat 2019 des jeunes écarteurs et sauteurs, France Bleu Gascogne est en direct de Samadet. Vivez cette journée de sport et de traditions landaises avec Jérôme Destruhaut et Didier Goeytes.

Samadet, France

Pour fêter avec vous l'édition 2019 du championnat des jeunes écarteurs et sauteurs, France Bleu Gascogne est en direct de Samadet. De 11h à midi, suivez avec Jérôme Destruhaut les différentes animations organisées sur place. Ne manquez pas également votre magazine de la course Landaise "L'écho des Talenquères" animé entre 12h05 et 12h30 par Didier Goeytes depuis les arènes de Samadet.

Les temps forts de la journée : un village Gascon ouvert dès 9h autour des arênes, de l'initiation à la course landaise de 9h à 10h30, une initiation avec les taurillons de 10h45 à 11h45, un défilé en musique à 12h15 avec l'Harmonie Junior et l'Union Musicale Samadétoise, un repas coursayre à 12h30 au foyer et surtout le championnat des jeunes écarteurs et sauteurs à 16h.