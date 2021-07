France Bleu Gironde présente : La bataille de Castillon

Vivez une soirée au Moyen-âge et plongez au cœur de la bataille qui a mis un terme à la Guerre de 100 ans ! Cascades, combats épiques, charge de cavalerie, scènes de vendanges et saltimbanques vous attendent sur la plaine de Belvès.

Remontez le temps en 1453 !

Chaque été au pied du Château Castegens, à Belvès de Castillon, à une portée de couleuvrine du lieu même de la bataille, 600 bénévoles, dont 400 comédiens en costumes d’époques et 50 cavaliers, participent à la reconstitution historique de la célèbre Bataille de Castillon qui mit fin à la Guerre de cent ans en 1453. A près de terribles combats, les troupes du roi de France Charles VII, victorieuses, reprennent Bordeaux et boutent les Anglais hors d'Aquitaine. Un spectacle grandiose écrit et mis en scène par Eric Le Collen à voir en famille.

Castillon-la-Bataille est à la frontière de la Gironde et de la Dordogne. Au sud de l'A89 Lyon-Bordeaux et à 4 km de la route qui, allant de Libourne à Bergerac, passe au pied de Saint-Émilion, inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et à deux pas de la Tour de Montaigne

Réservez vos dates

Représentations les 16, 17 , 23, 24, 30 et 31 juillet. Et les 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 et 21 août à la tombée de la nuit. Avant le spectacle attractions et restauration sur place au Village médiéval d’Aliénor dès 18h30 : spectacles gratuits, jeux et initiations pour petits et grands, artisans, dégustations des vins des viticulteurs de l’appellation « Castillon Côtes de Bordeaux », fauconnerie, combats de chevaliers et conférences historiques.

Tarifs (spectacle nocturne) : Adultes, 29€, enfants 14€ (- de 12 ans), gratuit pour les moins de 5 ans. Réservations en ligne ICI !

Mesures sanitaires

Accueillant plus de 1 000 personnes, ce spectacle est soumis aux obligations réglementaires de sécurité sanitaire. Trois possibilités obligatoires (au moins une des trois):

- Présenter un pass sanitaire.

- Ou présenter la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h.

- Ou le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid, datant d'au moins 15 jours et de moins de 6 mois.