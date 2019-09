France Bleu Gironde présente : Les fous rires de Bordeaux 2020

Bordeaux, France

A l'instar des Fous Rires de Toulouse, créé en 2013 par les Chevaliers du Fiel, il manquait à Bordeaux et sa région un festival d'humour digne de ce nom. Créé en 2017, Les fous Rires de Bordeaux s’est rapidement imposé comme l’événement incontournable pour les amoureux de toutes les formes d’humour. La quatrième édition aura lieu du 14 au 20 mars 2020 avec 80 artistes qui vont se produire dans toutes les salles de la Métropole. Ecoutez France Bleu Gironde et gagnez très bientôt vos invitations !

Les temps forts

Toujours deux festival, un "In" et un "Off" et trente-sept spectacles à voir du 14 au 21 mars 2020, parmi lesquels : une carte blanche à Alban Ivanov, Julie Ferrier, Kheiron, Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Christophe Alévêque, Elisabeth Buffet ou encore Fabien Olicard !

Les nouveautés

Trois nouveaux lieux intègrent le festival : Le Molière où Baptiste Lecaplain va rôder son tout nouveau spectacle. Le cinéma CGR Le Français lui, accueille "Le Grand Redoublement", spectacle 100% improvisé durant lequel 4 improvisateurs prennent les micros pour doubler avec décalage et humour des films cultes. Enfin, l'Espace Saint Rémi de Bordeaux accueille cette année le village du festival qui s'installait jusqu'à présent cour Mably.

Un tremplin pour les jeunes talents

Une soirée sélection "Tremplins de la Nouvelle Aquitaine" se déroulera le 28 novembre 2019 à La Nouvelle Comédie Gallien et regroupera six talents issus de toute la région. Le grand vainqueur (peut être vous !) intégrera directement les Tremplins "Découvertes" des Fous Rires de Bordeaux en mars 2020.

Retrouvez l'intégralité du programme ICI !